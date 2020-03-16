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Рассекречены реальные освободители Пальмиры

, 18:29 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

Рассекречены реальные освободители Пальмиры
скриншот видео, на котором показаны настоящие освободители Сирии

Пальмиру освобождала не сирийская армия. В одном из телеграм-каналов появилось видео, снятое после того, как была отбита Пальмира.

Видео появилось на телеграм-канале, где публикует свои новости одно из подразделений, за которым закрепилось название частная военная компания. Кадры были сняты сразу после освобождения Пальмиры. Один из бойцов комментирует происходящее за кадром.

«Вот, она Пальмира или пальма мира», — поясняет автор видео: «По телевизору говорят, что все освободила сирийская армия. Ну, конечно же, сирийская армия».

В этот момент в кадр попадает молодой сириец, который сидит на койке. В дальнейшем становится понятно, что у него позывной «Алладин», и этот сириец сопровождает реальное подразделение, которое воевало в Сирии.

«Вот, он, посмотри на них», — с сарказмом замечает автор съемки: «Вот, он освободитель».

 

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