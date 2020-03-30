Российский политолог Сергей Кургинян заявил о приближении Третьей мировой войны

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30 марта 2020, 12:20 [ «Аргументы Недели» ]

Китайские медики, Xiao Yijiu / globallookpress.com

Человечество как минимум стоит на пороге нового глобального конфликта. С соответствующим заявлением в телевизионном эфире выступил Сергей Кургинян, российский политолог.

Некоторое время назад в экспертном сообществе выдвинули предположение, согласно которому китайский коронавирус COVID-19 создали в 2015 году американские специалисты, работающие в расположенном в штате Мэриленд Форте Детрик. Согласно точке зрения Кургиняна, озвученной им в программе «Право знать» на канале «ТВ центр», появление подобных версий свидетельствует о приближении Третьей мировой войны.

Ранее в понедельник сообщалось, что аналитик Дмитрий Родионов допустил начало полноценного гражданского конфликта на Украине из-за вспышки COVID-19.