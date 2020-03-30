В городе запасов медикаментов для борьбы с коронавирусом хватит только на неделю, сообщил мэр Нью-Йорка

Аргументы Недели → В мире 13+

30 марта 2020, 10:14 [ «Аргументы Недели» ]

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что запасов медикаментов, необходимых для борьбы с коронавирусом, хватит в городе лишь до конца недели. Особенно наблюдается нехватка аппаратов для искусственной вентиляции легких. А количество ИВЛ на душу населения во многом является ключевым фактором выздоровления большего количества пациентов.



Например в Индии врачам пришлось решать, кого подключать к аппаратам, а кому дать умереть. А в России олигархи давно уже покупают персональные вентиляторы.

США недавно вышло на первое место по числу заразившихся. А теперь стремительно уходит в отрыв. Самые проблемный штат Нью-Йорк из-за того, что он связан прямым сообщение с Европой. Почему количество зараженных в США так стремительно растет? Во-первых, население активно тестируют. В США на текущий момент проводят самое большое количество тестов на COVID-19 в мире. Во-вторых, правительство не скрывает факты заражения и СМИ практически в режиме он-лайн публикуют все данные о заболевших. И в-третьих, в штате Нью-Йорк до сих пор не введен полноценный карантин, сообщает проект «Сканер».

В России же, как сообщают пользователи Сети, ни у врачей «скорой помощи», ни у районных терапевтов тестов нет и в помине.