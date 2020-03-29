Открыта VIP-лаборатория или где сдают тесты на коронавирус олигархи и высокопоставленные чиновники

Аргументы Недели → Общество 13+

29 марта 2020, 13:00 [ «Аргументы Недели» ]

В то время как пользователи сети сообщают, что тестов на коронавирус нет ни у бригад скорой помощи, ни у районных терапевтов, в Москве открыли специальную VIP-лабораторию для состоятельных людей и высокопоставленных чиновников.

Медцентр расположен на территории кожно-венерологического диспансера в Коломенском проезде, – теперь там проверяют государственных мужей и олигархов на коронавирус. Эти анализы выполняются в экспресс-режиме – за считанные часы. В частности, в лабораторию доставляют биоматериалы с частных бортов, прилетающих в Москву и каждые два дня проверяют московских и федеральных чиновников.

Попасть со своими болячками в эту лабораторию у простых москвичей шансов нет, сообщает канал «Baza».