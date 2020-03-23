«На всех не хватит», россияне жадно сметают с прилавков гречку и туалетную бумагу, а олигархи покупают личные аппараты ИВЛ

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23 марта 2020, 14:03 [ «Аргументы Недели» ]

Российские олигархи скупают аппараты ИВЛ на фоне эпидемии коронавируса, но не для того, чтобы помочь любимой стране в разгар пандемии, а в личное пользование.

The Moscow Times нашла доказательства, основанные на десятках интервью, что российские богачи создают временные клиники в своих собственных домах, чтобы гарантировать, что они могут получить лучший уход, чем рядовые россияне. Например, сообщают, что Владимир Евтушенков – глава АФК «Система» купил себе личный аппарат ИВЛ.

Сейчас каждый вентилятор стал поводом для серьезных баталий, потому что купить их уже практически невозможно, и желающих ставят в листы ожидания. Почему в Италии так много смертельных случаев? Потому что медицинская отрасль страны была не готова к такому наплыву пациентов. Как рассказывают в соцсетях итальянские медики, в больницах попросту не хватало аппаратов ИВЛ, когда легкие пациентов начинали отказывать. Врачи не могли спасти всех, они вынуждены были выбирать, каким пациентам жить, а какие должны умереть.

Уже и Соединенные Штаты, и Великобритания заявили, что столкнутся с нехваткой вентиляторов, если случаи коронавируса вырастут до критического уровня. Согласно данным московской компанией Headway Group, которая контролирует правительственные тендеры, в государственных больницах по всей стране в России насчитывается около 42 000-43 000 аппаратов ИВЛ - в среднем около 29 штук на 100 000 жителей, а это значительно выше, чем в Италии, где было 8 вентиляторов на 100 000 жителей. Но медицинские эксперты, обеспокоены тем, что оборудование сосредоточено в богатых городских центрах России - около 25% всех вентиляторов в стране расположены в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

Например, как пишет «Meduza», в Калужской области всего пять аппаратов ИВЛ на 100 000 жителей Калужской области. Остается только надеяться, что в регионах вспышки не произойдет.

И еще один факт - олигархи в Казахстане за сутки собрали 41 миллион долларов в национальный фонд помощи стране в непростой период, пишет Sputnik. Эти деньги пошли в том числе и на покупку аппаратов ИВЛ для всех.