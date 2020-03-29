В Испании от коронавируса умерла принцесса Мария Тереза

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29 марта 2020, 13:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Эхо Москвы

фото: pixabay.com

В Испании двоюродная сестра короля Филиппа VI принцесса Мария Тереза скончалась от коронавирусной инфекции в возрасте 86 лет. Об этом стало известно в воскресенье, 29 марта.

Мария Тереза первая пострадала от коронавирусной пандемии среди венценосных семейств Европы. Представительницу монаршей семьи называли «красной принцессой» из-за поддержки «социалистической монархии».

Общее количество зараженных в Испании достигло 78 797 случаев, среди них 6 528 человек умерли, 14 709 - выздоровели.

Ранее сообщалось, что новой инфекцией заразился сын королевы Великобритании Елизаветы II принц Чарльз и правящий князь Монако Альбер II, а бывший министр промышленности Франции Патрик Деведжян скончался из-за коронавируса.