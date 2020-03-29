Во Франции от коронавируса умер бывший министр

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29 марта 2020, 11:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Председатель совета департамента О-де-Сен, бывший министр промышленности Франции Патрик Деведжян скончался из-за коронавируса. Чиновнику было 75 лет.

Деведжян сообщил о своем диагнозе в соцсети на этой неделе. Тогда он заявил, что состояние стабильное. Экс-министр поблагодарил врачей за их работу.

Однако, несмотря на благоприятные прогнозы, справиться с болезнью французу так и не удалось. «Патрик Деведжян, бывший министр, глава департамента О-де-Сен, госпитализированный после положительного анализа на COVID-19, скончался в ночь на воскресенье», - сообщили власти Франции.