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Французов возмутила критика российской помощи Италии в борьбе с коронавирусом

, 18:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Agoravox

Французов возмутила критика российской помощи Италии в борьбе с коронавирусом
наклейка на российском самолете, MOD Russia/via Globallookpress.com
Французское издание Agoravox возмутилось из-за статей с критикой в адрес России, которая помогает Италии в период распространения COVID-19. Журналисты назвали такие материалы "агрессивными нападками".
 
Авторы издания Agoravox отмечают, что СМИ продолжают вести информационную войну против РФ, которая, несмотря на санкции со стороны Евросоюза и НАТО, продолжает "тушить мировой пожар" и помогать людям из других стран выжить.
 
Журналисты также привели комментарии некоторых французских читателей, который высоко оценили помощь со стороны России в период пандемии: "Вы их (россиян) не любите, но они человечнее ваших союзников, которые помогают вам, только когда вы им платите"; "Позор ЕС, который дает погибнуть Италии"; "Хорошо, что есть русские".
ЕТ

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