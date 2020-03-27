Французов возмутила критика российской помощи Италии в борьбе с коронавирусом

Французское издание Agoravox возмутилось из-за статей с критикой в адрес России, которая помогает Италии в период распространения COVID-19. Журналисты назвали такие материалы "агрессивными нападками".

Авторы издания Agoravox отмечают, что СМИ продолжают вести информационную войну против РФ, которая, несмотря на санкции со стороны Евросоюза и НАТО, продолжает "тушить мировой пожар" и помогать людям из других стран выжить.