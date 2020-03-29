На Украине призвали не бояться госпереворота в стране

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что любые попытки госпереворота в стране будут преодолены. При этом он отметил, что не претендует на место президента и считает действующую власть компетентной.
«Я буду счастлив заниматься тем, что мне нравится, а не обслуживать товарищей, которые чего-то боятся, а затем просят: вот сейчас спасите нас. Давайте радоваться, что в стране есть компетентные люди», - пояснил Аваков на вопрос о том, когда он займет место Владимира Зеленского.
Аваков добавил, что глава государства и премьер-министр хорошо справляются со своими обязанностями и призвал местных граждан не бояться госпереворота.
«Если переворот будет, мы его преодолеем в интересах украинского народа», - заключил он.
Известно, что Авакова не раз обвиняли в организации акций протестов против местной власти.
Ранее сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец прокомментировал призывы на Украине создать базу НАТО в акватории Азовского моря.