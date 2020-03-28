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В Крыму оценили призывы на Украине создать в Азовском море базу НАТО

, 16:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Крыму оценили призывы на Украине создать в Азовском море базу НАТО
морской бинокль, pixabay.com
Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец в субботу, 28 марта, прокомментировал призывы на Украине создать базу Североатлантического альянса в акватории Азовского моря.
 
Ранее на сайте официального интернет-представительства президента Украины появилась петиция, в которой содержится предложение о создании военно-морской базы для постоянной дислокации флота НАТО в Мариуполе Донецкой области. Подчеркивается, что данные меры необходимо принять из-за "некорректного поведения России и постоянных угроз" с ее стороны.
 
Роман Чегринец убежден, что после потрясения, которое весь мир перенесет из-за COVID-19, "украинская тема отойдет на десятые роли". Он считает, что некоторые "альтернативно одаренные личности" подобными призывами пытаются напомнить миру об Украине.
ЕТ

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