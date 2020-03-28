В Крыму оценили призывы на Украине создать в Азовском море базу НАТО

Ранее на сайте официального интернет-представительства президента Украины появилась петиция, в которой содержится предложение о создании военно-морской базы для постоянной дислокации флота НАТО в Мариуполе Донецкой области. Подчеркивается, что данные меры необходимо принять из-за "некорректного поведения России и постоянных угроз" с ее стороны.