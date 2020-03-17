Политолог предположил, кто стоит за акцией протеста у посольства РФ в Киеве

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17 марта 2020, 13:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: радио Sputnik

фото: pixabay.com

Политолог Александр Дудчак отреагировал на инцидент, который произошел у здания посольства РФ в Киеве. Известно, что украинские националисты скандировали антироссийские лозунги, жгли файеры, стреляли из ракетницы и жгли флаги.

При этом эксперт считает, что во главе всего этого стоит глава МВД Украины Арсен Аваков, слухи об отставке которого ходят по Киеву, а российское посольство радикалы использовали, как повод напомнить, какими возможностями обладает министр.

«Авакову нужно было продемонстрировать, что готовящаяся на Украине смена министра внутренних дел ему не по душе. С одной стороны, там были представлены радикальные группировки, которые показывали, что они не нуждаются в соблюдении закона, потому что они безнаказанные. С другой – полиция, которая там присутствовала, показала, что не вмешивается. Обе стороны спокойно друг к другу отнеслись», - пояснил Дудчак радио Sputnik.

Политолог заметил, что Авакова можно назвать «премьером" внутренних дел"».

Напомним, что акция протеста прошла у стен посольства ночью в субботу, 14 марта. Кроме того, Нацполиция Украины не увидела нарушений общественного порядка.

Позже сенатор Алексей Пушков объяснил действия радикалов.