В посольство РФ на Украине в ходе акции протеста выстрелили из ракетницы, нацполиция нарушений не увидела

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15 марта 2020, 11:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Фото: pixabay.com

СМИ опубликовали видео беспорядков, которые минувшей ночью устроили украинские националисты около здания российского посольства в Киеве. Известно, что в Марше добровольцев приняли участие около 400 человек, в том числе представители запрещенной в России организации «Азов».

На кадрах можно заметить, как собравшиеся скандируют антироссийские лозунги, закидывают здание петардами и камнями и призывают «свергнуть» президента Владимира Зеленского, а также прекратить любые договоренности с Москвой. Кроме того, в один момент на крышу посольства приземлился фальшфейер. При этом участники акции на этом не остановились и решили порвать российский флаг.

Здание охранял усиленный отряд Национальной полиции и спасатели, которые позже заявили, что не увидели грубых нарушений в действиях добровольцев.

«Все запланированные акции завершились: нарушений общественного порядка допущено не было», - отметили там.