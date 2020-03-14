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В Киеве к посольству России движется колонна радикалов и националистов

, 21:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В Киеве к посольству России движется колонна радикалов и националистов
Фото: Pixabay

Бывшие участники силовой операции в Донбассе направилась колонной к посольству России. По некоторым данным, в марше, который следует по Воздухофлотскому проспекту, участвуют около 200 человек.

Во главе колонны машина и флаги «Азова» (запрещенная  на территории России организация) и Национального корпуса (запрещен на территории России). Сообщается, что из толпы доносятся лозунги «Долой Зеленского» и «Никаких договоров с Россией».

Ранее на Украине обвинили Россию в «подготовке к полному захвату Киева и Минска».

ДВа

В мире

В Киеве к посольству России движется колонна радикалов и националистов

В Киеве к посольству России движется колонна радикалов и националистов

Во главе колонны машина и флаги «Азова»(запрещенная на территории России организация) и Национального корпуса (запрещен на территории России). Из толпы доносятся лозунги «Долой Зеленского» и «Никаких договоров с Россией».

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