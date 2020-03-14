В Киеве к посольству России движется колонна радикалов и националистов

Аргументы Недели → В мире 13+

14 марта 2020, 21:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: Pixabay

Бывшие участники силовой операции в Донбассе направилась колонной к посольству России. По некоторым данным, в марше, который следует по Воздухофлотскому проспекту, участвуют около 200 человек.

Во главе колонны машина и флаги «Азова» (запрещенная на территории России организация) и Национального корпуса (запрещен на территории России). Сообщается, что из толпы доносятся лозунги «Долой Зеленского» и «Никаких договоров с Россией».

Ранее на Украине обвинили Россию в «подготовке к полному захвату Киева и Минска».