На Украине обвинили Россию в «подготовке к полному захвату Киева и Минска»

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11 марта 2020, 20:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: радио Sputnik

Фото: pixabay.com

Депутат Верховной рады Украины от партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» Владимир Вятрович обвинил Россию в подготовке к «захвату Киева и Минска». По его мнению, первым шагом стал закон о приеме украинцев и белорусов в гражданство РФ без экзамена, говорится на сайте радио Sputnik.

«Признание всех украинцев и белорусов "русскоязычными" является еще и очередным свидетельством подготовки Москвы к полному захвату Украины и Белоруссии», - высказал депутат в Facebook.

Вятрович добавил, что РФ использует знание украинцами русского языка, как аргумент того, что русские и украинцы – единый народ.

Известно, что Совфед в среду, 11 марта, одобрил закон об отмене экзамена для граждан Белоруссии и Украины для получения гражданства.