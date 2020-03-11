Стало известно, кто из сенаторов проголосовал против принятия поправок в Конституцию

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11 марта 2020, 18:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: пресс-служба Совета Федерации

Фото: Усманов Замир/globallookpress.com

В среду, 11 марта, Совет Федерации России одобрил закон о поправках в Конституцию. Однако один сенатор проголосовал против, а трое вовсе воздержались.

В документе о результатах открытых голосований сказано, что против проголосовал сенатор от Иркутской области, член партии КПРФ Вячеслав Мархаев, а его коллеги Василий Иконников и Валерий Усатюк от голосования воздержались. Также их примеру последовала сенатор от Тывы Людмила Нарусова.

Ранее сообщалось, что закон направлен во все субъекты РФ для рассмотрения региональными парламентами. После Совфед должен принять постановление об установлении результатов рассмотрения закона в регионах.

А сенатор Валентина Матвиенко считает, что поправки носят по‑настоящему системный характер, затрагивают фактически все сферы жизни страны.