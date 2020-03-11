Совфед одобрил поправки в Конституцию

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11 марта 2020, 16:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: pixabay.com

Совет Федерации одобрил законопроект о поправке в Конституцию. Отмечается, что «за» проголосовали 160 сенаторов, а «против» - один. При этом трое человек воздержались.

«Он уже в электронной рассылке, закон направлен во все субъекты РФ для рассмотрения региональными парламентами» - пояснил глава комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

Известно, что документ включает в себя расширение полномочий парламента, вводит ограничения для высших должностных лиц, предусматривает не более двух президентских сроков, но действующий глава государства после вступления поправки в силу сможет баллотироваться на новый срок.

Кроме того, Совфед должен будет принять постановление об установлении результатов рассмотрения закона в регионах.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что считает важным, что страна не принимает с чистого листа новый Основной закон.