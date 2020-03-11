Аргументы Недели → Общество 13+

11 марта 2020, 16:53 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Совета Федерации РФ

Поправки к Конституции, предложенные президентом, носят по‑настоящему системный характер, затрагивают фактически все сферы жизни страны.

Об этом председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила на заседании верхней палаты по проекту закона о поправке к Конституции.

Матвиенко считает важным, что страна не принимает с чистого листа новый Основной закон.

«Конституция 1993 года и сейчас не утратила своего фундаментального значения, не исчерпала свой потенциал. Но нужно понимать, что за прошедшие годы страна проделала колоссальный путь, накопила огромный опыт. Согласитесь – Россия-1993 и Россия сегодня существенно отличаются друг от друга», – подчеркнула председатель СФ.

По ее мнению, широкое общественное обсуждение поправок к Конституции, огромное количество новых предложений. Это, как заметил спикер Совфеда, убедительный показатель гражданской зрелости общества, его готовности брать на себя ответственность за будущее России, «за ее развитие на многие годы вперёд».

Матвиенко напомнила, что накануне депутатами Госдумы были выдвинуты важные предложения. Это, прежде всего, предложение Валентины Терешковой о предоставлении действующему главе государства права принимать участие в президентских выборах после принятия поправок.

«Значительная часть российских граждан считает, что лучше всего с этой задачей справится именно действующий глава государства. И этим их мнением нельзя пренебрегать. Владимир Владимирович Путин должен иметь право пойти на новые всенародные конкурентные выборы. А у граждан должно быть право выбора», – заявила председатель Совета Федерации.

Ранее Владимир Путин говорил, что поправки к Конституции будут полезны для страны.