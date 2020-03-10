Путин убежден, что поправки к Конституции будут полезны для страны

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10 марта 2020, 17:28 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин, выступая перед депутатами Госдумы, заявил, что поправки к основному закону нужны и они «будут полезны для страны, для общества и для наших граждан».

Потому что, по словам Путина, поправки направлены на то, чтобы укрепить наш суверенитет, наши традиции и наши ценности – то, что составляет основу нашей жизни.

«На то, чтобы расширить и конкретизировать социальные гарантии наших граждан, а значит, полнее раскрыть социальный характер нашего государства. В целом создать условия для уверенного, поступательного, эволюционного развития России на длительную историческую перспективу.

Глава государства также отметил, что «мир действительно меняется».

«Это касается не только бурного, взрывного по сути дела характера развития технологий, но и буквально всех сторон жизни. Эти перемены носят кардинальный и, я бы сказал, необратимый характер. Мы видим, насколько сложно складывается ситуация в мировой политике, в сфере безопасности, в глобальной экономике. Здесь ещё и коронавирус к нам прилетел, и цены на нефть пляшут и прыгают, а вместе с ними и курс национальной валюты и биржи», – сказал российский лидер.

«Но, кстати говоря, воспользуюсь этой трибуной, чтобы сказать: уверен абсолютно, мы этот период пройдём, пройдём достойно. И экономика в целом будет укрепляться, и важнейшие отрасли производства будут более мощными и конкурентоспособными. Но надо работать, и работать вместе, консолидировано», – добавил Путин.