Что изменится в Конституции РФ после принятия поправок?

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10 марта 2020, 17:01 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Госдума РФ

Госдума приняла во втором чтении поправки в основной закон. Ко второму чтению было подготовлено около 400 поправок – в том числе депутатами и сенаторами.

В поправках закрепляются меры соцподдержки: МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума, закрепляется обязательная индексация пенсий, пособий и иных социальных выплат. На конституционном уровне определяется, что система пенсионного обеспечения формируется на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений.

Не будут подлежать исполнению решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров России в их истолковании, противоречащем Конституции РФ. При этом противоречие должно быть установлено Конституционным судом.

Поправки устанавливают новые требования к президенту. В частности, предлагается закрепить требование о постоянном проживании кандидата в Президенты на территории России не менее 25 лет, а также об отсутствии иностранного гражданства или вида на жительство в другом государстве, причем не только на момент участия в выборах, но и в прошлом.

Также Госдума поддержала поправку об обнулении президентских сроков.

Также предлагается ввести неприкосновенность для президента России, прекратившего исполнение своих полномочий. В то же время бывший глава государства может быть лишен неприкосновенности в порядке, предусмотренном ст. 93 Конституции для отрешения действующего главы государства от должности. Кроме того, после исполнения своих полномочий президент России может пожизненно стать сенатором.

В поправках закрепляется роль Госсовета. Президент формирует этот орган для «обеспечения согласованного взаимодействия органов государственной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики». Статус Госсовета будет определяться специальным федеральным законом.

Кроме этого, вводятся повышенные требования к лицам, осуществляющим публичную власть, полномочия которых непосредственно связаны с обеспечением безопасности страны и суверенитета государства. Им будет на конституционном уровне запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране и иметь счета за рубежом.

В случае окончательного одобрения законопроекта Госдума получит право утверждать кандидатуру председателя правительства РФ, предлагаемую президентом, назначать утвержденного председателя будет президент.

Также Госдумой будут утверждаться кандидатуры заместителей председателя правительства и федеральных министров, за исключением отдельных министров, руководство деятельностью которых осуществляет президент, в частности министров «силового блока» по представлению Председателя Правительства РФ.

Будет усилена и роль Совета Федерации. Руководители федеральных органов исполнительной власти (включая федеральных министров), ведающие вопросами обороны и безопасности, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций, а также прокуроры субъектов РФ будут назначаться президентом РФ по итогам консультаций с Советом Федерации.

Также к ведению Совета Федерации предлагается отнести прекращение по представлению президента полномочий судей Конституционного суда, Верховного Суда, судей кассационных и апелляционных судов – в случае совершения ими поступков, порочащих честь и достоинство судьи.

Кандидатуры для назначения на должность председателя Счетной палаты и половины от общего числа аудиторов Счетной палаты президент также будет вносить в Совет Федерации. Также в соответствии с поправками к ведению Совета Федерации относится заслушивание ежегодных докладов Генпрокурора РФ о состоянии законности и правопорядка в стране.

Дети объявляются важнейшим приоритетом госполитики России. Государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. Также государство берет на себя заботу о сиротах. Кроме того, прописывается защита семьи, материнства, отцовства, института брака.

Также в соответствии с поправками местом постоянного пребывания отдельных федеральных органов госвласти может быть не только столица нашей Родины Москва, но и другой город, определенный федеральным конституционным законом.

Ранее Путин заявлял, что общество ждет его решений по вопросам формирования госвласти.