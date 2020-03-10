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Путин заявил, что общество ждет его решений по вопросам формирования госвласти

, 16:25 [ «Аргументы Недели» ]

Путин заявил, что общество ждет его решений по вопросам формирования госвласти
Фото: kremlin.ru

Владимир Путин, выступая перед депутатами Госдумы, заявил, что «придёт время, когда высшая, президентская власть в России не будет, что называется, так персонифицирована, не будет связана с каким-то одним человеком конкретным».

«Но вся наша предыдущая история складывалась именно таким образом, и, конечно, мы не можем этого не учитывать», – добавил президент.

По словам Путина, именно президент является гарантом Конституции, гарантом безопасности государства, его внутренней стабильности.

«И, ещё раз это скажу, эволюционного развития. Именно эволюционного, нам достаточно уже было революций, Россия свой «план по революциям» выполнила», – подчеркнул Путин.

Глава государства заметил, что прекрасно осознает и свою собственную ответственность перед гражданами страны и видит, что большинство общества, ждут его собственных оценок, решений «по ключевым вопросам формирования государственной власти в стране и сейчас, и после 2024 года».

Ранее Путин рассказал, что думает о возможности снятия ограничений на число президентских сроков.

ДВа

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