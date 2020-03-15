Пушков объяснил поведение радикалов у здания посольства РФ в Киеве: «в ЕС хода нет, в НАТО не принимают, Крым потерян»

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15 марта 2020, 12:23 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Алексей Пушков, сайт Совета Федерации

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков отреагировал на акцию протеста украинских националистов около здания российского посольства в Киеве. По его словам, он знает, почему участники Марша добровольцев так себя повели.

«Бешенство украинских националистов объяснимо: в ЕС хода нет, в НАТО не принимают, денег почти не дают, с Бандерой наперевес в Европу не пускают, Донбасс не вернуть, Крым потерян безвозвратно», - высказала сенатор.

При этом Пушков считает, что радикалы просто хотели выместить злобу.

Ранее сообщалось, что минувшей ночью националисты скандировали около здания посольства антироссийские лозунги, жгли файеры, стреляли из ракетниц и даже порвали флаг РФ.