Вокалист Rammstein Тилль Линдеманн попал в больницу Берлина с коронавирусом

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27 марта 2020, 14:39 [ «Аргументы Недели» ]

Немецкий музыкант Тилль Линдеманн, Christian Thiel, via www.imago-i / globallookpress.com

Тилль Линдеманн, вокалист немецкой металл-группы Rammstein, попал в одну из больниц Берлина с китайским коронавирусом COVID-2019. Соответствующая информация появилась на страницах СМИ.

О госпитализации музыканта узнала газета Bild. Согласно сведениям, оказавшимся в распоряжении издания, Линдеманн обратился к медикам с высокой температурой. После прохождения тестов у него диагностировали коронавирус. В настоящее время угрозы для жизни артиста нет.

Ранее в пятницу сообщалось, что журналист Ксения Собчак узнала о «переполохе» среди российских деятелей шоу-бизнеса из-за зараженного COVID-2019 певца Льва Лещенко.