Вокалист Rammstein Тилль Линдеманн попал в больницу Берлина с коронавирусом

Тилль Линдеманн, вокалист немецкой металл-группы Rammstein, попал в одну из больниц Берлина с китайским коронавирусом COVID-2019. Соответствующая информация появилась на страницах СМИ.
О госпитализации музыканта узнала газета Bild. Согласно сведениям, оказавшимся в распоряжении издания, Линдеманн обратился к медикам с высокой температурой. После прохождения тестов у него диагностировали коронавирус. В настоящее время угрозы для жизни артиста нет.
Ранее в пятницу сообщалось, что журналист Ксения Собчак узнала о «переполохе» среди российских деятелей шоу-бизнеса из-за зараженного COVID-2019 певца Льва Лещенко.