Борис Джонсон заразился коронавирусом

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что заразился коронавирусом. По его словам, заболевание проходит в легкой форме, и он продолжит управлять правительством из карантина.
«За последние 24 часа у меня развились лёгкие симптомы, и я получил положительный результат на коронавирус», - пояснил Джонсон.
Премьер отметил, что у него высокая температура и кашель.
Ранее сообщалось, что сын королевы Великобритании Елизаветы II, наследник британского престола принц Чарльз заразился коронавирусом.
Кроме того, Песков подтвердил, что ему известно о случае заражения в администрации президента России.