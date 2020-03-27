Борис Джонсон заразился коронавирусом

Аргументы Недели → В мире 13+

27 марта 2020, 14:39 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Борис Джонсон, Xinhua/globallookpress.com

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что заразился коронавирусом. По его словам, заболевание проходит в легкой форме, и он продолжит управлять правительством из карантина.

«За последние 24 часа у меня развились лёгкие симптомы, и я получил положительный результат на коронавирус», - пояснил Джонсон.

Премьер отметил, что у него высокая температура и кашель.

Ранее сообщалось, что сын королевы Великобритании Елизаветы II, наследник британского престола принц Чарльз заразился коронавирусом.

Кроме того, Песков подтвердил, что ему известно о случае заражения в администрации президента России.