Сотрудник администрации президента РФ заразился коронавирусом

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27 марта 2020, 14:03 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

Pixabay

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что ему известно об одном случае заражения коронавирусом в администрации президента. Этот человек не контактировал с Путиным.

"Мне известно об одном случае [заражения коронавирусом в администрации президента РФ], я могу один подтвердить, о втором мне не известно", – цитирует Пескова ТАСС. Он отметил, что в администрации президента принимаются все необходимые санитарные и эпидемиологические меры, чтобы предотвратить распространение вируса.

Пресс-секретарь также заявил, что участников всех мероприятий с президентом приглашают пройти тесты на коронавирус до этого мероприятия.

