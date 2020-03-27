В США уничтожили продукты на сумму 35 тыс. дол. из-за кашляющей на прилавки женщины

Аргументы Недели → В мире 13+

27 марта 2020, 12:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

фото: pixabay.com

Стало известно о вопиющем случае, который произошел в одном из супермаркетов в Соединенных Штатах. Несмотря на то, что страна переживает непростой период, не все готовы соблюдать меры предосторожности и следовать рекомендациями медицинских организаций.

Так, в Пенсильвании владельцам крупной сети пришлось уничтожить партию продуктов на сумму более 35 тыс. дол. из-за странного поведения местной жительницы. Женщина якобы специально ходила между рядами и кашляла на товары.

Однако «бдительные граждане» вызвали наряд полиции, и нарушительницу забрали в участок. Информация о том, была ли больна женщина коронавирусом, пока не сообщается.

Ранее власти Сингапура ввели штраф и уголовное наказание за нарушение дистанции между людьми.