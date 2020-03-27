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В Сингапуре будут сажать в тюрьму за нарушение дистанции ближе одного метра

, 12:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

В Сингапуре будут сажать в тюрьму за нарушение дистанции ближе одного метра
фото: pixabay.com

Власти Сингапура ввели ужесточенные меры в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Теперь местных граждан будут приговаривать к тюремному сроку за нарушение дистанции между друг другом.

«Если человек умышленно будет находиться на расстоянии ближе одного метра к другому, не соблюдать установленный порядок в очереди... то власти будут рассматривать это как нарушение закона», - говорится в заявлении правительства.

При этом за нарушение данных требований человеку грозит штраф в размере 7 тыс. дол. или лишение свободы на срок до полугода. Также наказание касается руководителей предприятий, которые не смогут обеспечить соответствующую рассадку и очередь у себя в заведении. Однако часть развлекательных мест уже закрыта.

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БА

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