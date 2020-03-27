Наибольшее число зараженных коронавирусом сейчас в США. Трамп: «Никто не знает, какие цифры в Китае»

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27 марта 2020, 04:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NY Times

Фото: Global Look Press

За прошедшие сутки в Штатах выявили свыше 10 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество – более 81 тыс. заболевших. Число смертей превысило 1 тыс. человек.

Прогнозы экспертов ВОЗ сбылись. На данный момент США официально возглавили коронавирусный антирейтинг. На втором и третьем месте – Италия и Китай.

В основном зараженные американцы проживают в штате Нью-Йорк, где наибольшая скученность населения. Для новых пациентов не хватает больничных коек и аппаратов ИВЛ.

Дональд Трамп так прокомментировал ситуацию: «Я думаю, что это объясняется тем, как мы проводим тестирование. Мы тестируем невероятное количество людей. Я уверен, что невозможно сказать, кого в Китае тестируют, а кого не тестируют. Думаю, что это довольно сложно. Никто не знает, какие цифры в Китае».