Ученый поведал о способности COVID-19 нанести «непоправимый удар» по ДНР и ЛНР

Аргументы Недели → В мире 13+

27 марта 2020, 11:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Московский комсомолец»

Дезинфекция автобуса в ДНР, Alexander Rekun / globallookpress.com

Смертельно опасный китайский коронавирус COVID-19 способен нанести «непоправимый удар» по самопровозглашенным республикам Донбасса. С соответствующим заявлением выступил российский ученый-политолог, профессор Александр Гусев.

Как отметил эксперт, ставший собеседником «Московского комсомольца», ситуация в ДНР и ЛНР может выйти из-под контроля в любой момент. По словам Гусева, чтобы нанести «непоправимый удар» по данным государственным образованиям с крайне высокой плотностью населения, достаточно появления на их территории всего одного зараженного.

Экономика в Донбассе и так разорена из-за боевых действий, а в связи с карантином по коронавирусу придется закрыть последние прибыльные объекты, добавил политолог.

Ранее сообщалось, что Игорь Стрелков, бывший министр обороны ДНР, рассказал, когда армия Украины может начать наступление в Донбассе.