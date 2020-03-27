Ученый поведал о способности COVID-19 нанести «непоправимый удар» по ДНР и ЛНР

Смертельно опасный китайский коронавирус COVID-19 способен нанести «непоправимый удар» по самопровозглашенным республикам Донбасса. С соответствующим заявлением выступил российский ученый-политолог, профессор Александр Гусев.
Как отметил эксперт, ставший собеседником «Московского комсомольца», ситуация в ДНР и ЛНР может выйти из-под контроля в любой момент. По словам Гусева, чтобы нанести «непоправимый удар» по данным государственным образованиям с крайне высокой плотностью населения, достаточно появления на их территории всего одного зараженного.
Экономика в Донбассе и так разорена из-за боевых действий, а в связи с карантином по коронавирусу придется закрыть последние прибыльные объекты, добавил политолог.
Ранее сообщалось, что Игорь Стрелков, бывший министр обороны ДНР, рассказал, когда армия Украины может начать наступление в Донбассе.