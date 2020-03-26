Малышева предсказала возможный срок окончания вспышки коронавируса в России

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26 марта 2020, 17:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Woman's Day

Врач и телеведущая Елена Малышева, Maxim Burlak / globallookpress.com

Елена Малышева, отечественный врач и телевизионный ведущий, рассказала, когда в России должна завершиться вспышка смертельно опасного китайского коронавируса COVID-19. Прогноз специалиста содержится в заметке, появившейся в интернете.

Как пишет Woman's Day, Малышева предположила, что «к середине апреля все закончится». Медик уточнила, что данный сценарий возможен, если жители страны отнесутся добросовестно к профилактике COVID-19.

Ранее в четверг сообщалось, что профессор Николай Малышев спрогнозировал взрывное распространение коронавируса в России. С соответствующим заявлением Малышев выступил в телеэфире.