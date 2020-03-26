Обнародован прогноз о взрывном распространении коронавируса COVID-19 в России

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26 марта 2020, 15:33 [ «Аргументы Недели» ]

Жительница Москвы, Bai Xueqi / globallookpress.com

Профессор, специалист по инфекционным заболеваниям Николай Малышев предсказал взрывное распространение китайского коронавируса COVID-19 на территории Российской Федерации. С соответствующими заявлениями медик выступил в телевизионном эфире.

Как отметил Малышев, первоначально в стране наблюдалось «арифметическое добавление» количества зараженных, потом оно стало «геометрическим». По словам профессора, отечественная система здравоохранения готовится к взрывному распространению COVID-19, поэтому в медицинских учреждениях оборудуются новые койки.

Согласно прогнозу гостя передачи «60 минут» на канале «Россия-1», уход потребуется большому количеству пациентов с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что врач Александр Мясников назвал простой способ защиты от заражения COVID-19.