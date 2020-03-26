Появилось видео нападения курдов на турецкий КПП

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26 марта 2020, 15:02 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

боец курдского сопротивления на фото Globallookpress/ Carol Guzy

Курдские партизаны атаковали один из пунктов пропуска турецких силовиков. Такое видео было опубликовано в телеграм-каналах.

На видео показан короткий бой. Курды подъехали на пикапе. Один из турецких силовиков подходит к автомобилю. По нему тут же открывается огонь из автомата.

«Снова курдские партизаны. #goPro #РПГ март 2020», — прокомментировал один из авторов, опубликовавших видео.

Кадры были сняты на камеру gopro, прикрепленную на шлем одного из курдских бойцов. Именно он и использовал ручной противотанковый гранатомет РПГ, выстрелив из него по турецкому броневичку.

После короткой перестрелки автомобиль срывается с места и уезжает.

Турция находится в конфронтации с курдами. Конфликт носит затяжной характер. Ранее курдов поддерживали Соединенные Штаты. Но после того, как Трамп вывел свои войска из Курдистана, между курдами и американцами начался конфликт.

Кадр из видео столкновения курдов с турецкими силовиками.