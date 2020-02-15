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Выложено видео боя между американцами и курдами в Сирии на глазах у военных РФ

, 14:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Русская весна»

Выложено видео боя между американцами и курдами в Сирии на глазах у военных РФ
Американские военные, U.S. Marines / globallookpress.com

В Сирии на глазах у российских военных произошло боестолкновение между курдами и американцами. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах отечественных интернет-СМИ.

Как пишет издание «Русская весна», в распоряжении которого попали кадры боя, в минувший вторник в один из населенных пунктов, расположенных в районе города Эль-Камышлы на северо-востоке Сирии, въехала колонна США, состоявшая из шести бронемашин. Местные жители потребовали от американцев покинуть поселок, в итоге завязалась перестрелка. Известно, что на место инцидента выезжал российский военный патруль.

Ранее сообщалось, что московский эксперт Евгений Сатановский рассказал, готов ли президент Турции Реджеп Эрдоган к военному конфликту с РФ из-за ситуации в Сирии.

 

ДЦ

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