В Турции нашли немногим меньше тонны взрывчатки в тоннеле

Турецкие военные обнаружили крупный схрон. Он находился в тоннеле под землей. Об этом сообщило агентство Анадолу.
Тайник был найден неподалеку от границы. Тоннель был прокопан на глубине 5 метров. Один из выходов находился в приграничном районе Акчакале.
«Турецкие военные обнаружили под одним из недостроенных домов 760,5 кг взрывчатых веществ, оружие и боеприпасы», — сообщило агентство Анадолу: «Все это хранилось в подземном помещении на глубине пяти метров».
Спецслужбы задержали четырех человек. Их подозревают в строительстве тоннеля.