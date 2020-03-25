В Турции нашли немногим меньше тонны взрывчатки в тоннеле

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25 марта 2020, 16:06 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: агентство Анадолу

курд-повстанец на фото Globallookpress.com/ Carol Guzy

Турецкие военные обнаружили крупный схрон. Он находился в тоннеле под землей. Об этом сообщило агентство Анадолу.

Тайник был найден неподалеку от границы. Тоннель был прокопан на глубине 5 метров. Один из выходов находился в приграничном районе Акчакале.

«Турецкие военные обнаружили под одним из недостроенных домов 760,5 кг взрывчатых веществ, оружие и боеприпасы», — сообщило агентство Анадолу: «Все это хранилось в подземном помещении на глубине пяти метров».

Спецслужбы задержали четырех человек. Их подозревают в строительстве тоннеля.