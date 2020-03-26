Издание Sohu рассчитало срок предполагаемой ядерной войны между Россией и США

Вычислен срок возможного ядерного конфликта между Российской Федерацией и Соединенными Штатами. Соответствующий материал появился некоторое время назад на страницах китайских интернет-СМИ.
Как отмечает издание Sohu, современные методы войны предполагают концепцию быстрого уничтожения врага, поэтому предполагаемое противостояние Москвы и Вашингтона не продлится долго. Если стороны задействуют ядерные боеголовки, конфликт закончится за семь дней. В случае использования обычных вооружений боевые действия займут не больше месяца, прогнозируется в процитированной публикации.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что Sohu поведало о «двойном ударе» России по НАТО в период пандемии коронавируса COVID-2019.