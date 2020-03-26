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Издание Sohu рассчитало срок предполагаемой ядерной войны между Россией и США

, 09:28 [ «Аргументы Недели» ]

Издание Sohu рассчитало срок предполагаемой ядерной войны между Россией и США
Учения армии России, MOD Russia / globallookpress.com

Вычислен срок возможного ядерного конфликта между Российской Федерацией и Соединенными Штатами. Соответствующий материал появился некоторое время назад на страницах китайских интернет-СМИ.

Как отмечает издание Sohu, современные методы войны предполагают концепцию быстрого уничтожения врага, поэтому предполагаемое противостояние Москвы и Вашингтона не продлится долго. Если стороны задействуют ядерные боеголовки, конфликт закончится за семь дней. В случае использования обычных вооружений боевые действия займут не больше месяца, прогнозируется в процитированной публикации.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что Sohu поведало о «двойном ударе» России по НАТО в период пандемии коронавируса COVID-2019.

 

ДЦ

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