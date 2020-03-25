«Евровидение» может пройти онлайн

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25 марта 2020, 20:37 [ «Аргументы Недели» ]

eurovision.tv

Европейский вещательный союз (ЕВС) сообщил, что международный вокальный конкурс «Евровидение – 2020» может пройти в режиме онлайн. Известно, что ежегодное мероприятие не пройдет в привычном формате из-за вспышки коронавируса в мире.

При этом в ЕВС отметили, что мероприятие хотят провести без конкурсной части, а как шоу, «чтобы поднять дух европейцев в непростое время и отдать честь артистам, которые прошли отбор на конкурс». Они считают, что труд отобранных участников не должен быть потрачен впустую.

Напомним, что от России на конкурс должна была поехать группа Little Big с композицией UNO.

Ранее сообщалось, что мероприятие будет перенесено на следующий год с теми же артистам, но без права исполнять заявленную песню.