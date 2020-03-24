В Китае собственного коронавируса уже почти нет

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24 марта 2020, 15:41 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

globallookpress.com/ Zhou Mu

За последнюю неделю непосредственно в Китае почти никто не заражался. Случаи заражения были у прибывших из-за рубежа. С таким заявлением выступил китайский госкомитет по вопросам здравоохранения.

За минувшую неделю в Китае было зарегистрировано 135 новых случаев заражения. Из них 129 диагнозов COVID-19 было у приехавших из-за рубежа.

«Все новые случаи заражения коронавирусом нового типа (Covid-19) в Китае были завезены из-за рубежа», — заявила пресс-служба китайского госкомитета по здравоохранению.

Накануне диагноз коронавируса был поставлен 78 человекам. На долю прибывших из-за рубежа приходится 74 случая.

Коронавирус стал опаснейшей болезнью современности. Из-за него в вынужденной изоляции оказались 20 процентов жителей планеты. Раньше считалось, что родиной COVID-19 стал китайский город Ухань. Но теперь ходят слухи, что вирус был изобретен в США, и завезен в Ухань американскими военными.

В самом же Китае сейчас ищут способ лечить коронавирус. Там уже начали испытывать вакцину на людях.