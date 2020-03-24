В Китае начали тестировать вакцину против коронавируса на людях

Китайские медики начали тестирование вакцины против коронавируса на людях. В исследовании принимают участие добровольцы – жители города Ухань.
Клинические испытания вакцины против коронавируса начались в Ухане. К исследованию привлекли 108 добровольцев. Их разделили на три равные группы, участники исследования получают разные дозировки вакцины. Врачи наблюдают за реакцией испытуемых, особенно их интересует образование специфических антител против S-белка коронавируса.
Первая фаза исследования вакцины на людях продлится как минимум полгода, затем клинические испытания переведут к следующей фазе.