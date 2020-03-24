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В Китае начали тестировать вакцину против коронавируса на людях

, 11:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Телеграм-канал Инсайты из Китая

В Китае начали тестировать вакцину против коронавируса на людях
Pixabay.com

Китайские медики начали тестирование вакцины против коронавируса на людях. В исследовании принимают участие добровольцы – жители города Ухань.

Клинические испытания вакцины против коронавируса начались в Ухане. К исследованию привлекли 108 добровольцев. Их разделили на три равные группы, участники исследования получают разные дозировки вакцины. Врачи наблюдают за реакцией испытуемых, особенно их интересует образование специфических антител против S-белка коронавируса.

Первая фаза исследования вакцины на людях продлится как минимум полгода, затем клинические испытания переведут к следующей фазе.

ЛЧ

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