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20% населения Земли оказались на вынужденной изоляции из-за пандемии коронавируса

, 13:25 [ «Аргументы Недели», ] Источник: The Guardian

20% населения Земли оказались на вынужденной изоляции из-за пандемии коронавируса
Pixabay

1,7 млрд человек в мире вынуждены оставаться на карантине, чтобы сдержать распространение коронавируса. Это почти 20% населения планеты. Об этом сообщает британское издание The Guardian.

Примерно каждый пятый человек на планете находится под строгой изоляцией. Таков ответ на набирающую обороты пандемию коронавируса. На сегодняшний день в мире более 380 тысяч человек человек заразились Covid-19, более 16,5 тысяч ­– погибли.

Британия, отмечают журналисты газеты, лишь недавно ввела запрет на свободное передвижение по улицам. В то же время КНР, где жесткие меры приняли почти сразу, со среды отменяет ограничения на перемещения в провинции Хубэй, откуда и началось распространение коронавируса. В США под ограничениями находятся около 40% населения. Президент Дональд Трамп однако заявил на пресс-конференции, что на восстановление американской экономики уйдут недели, а не месяцы.

Итальянские власти сообщили о втором последовательном снижении ежедневных смертей и инфекций от Covid-19. В понедельник был зафиксирован 601 случай смерти, по сравнению с 651 в воскресенье и 651 в субботу. Число новых случаев заболевания в понедельник составило 4789, по сравнению с 6557 в субботу.

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