Родственники находящейся в США в тюрьме россиянки-многодетной мамы опасаются за её здоровье

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24 марта 2020, 09:50 [ «Аргументы Недели» ]

pexels.com

Родственники россиянки Богданы Осиповой, у которой трое детей, обратились к американским властям с просьбой о помиловании или переводе под домашний арест женщины в связи с пандемией коронавируса. В США Осипову, которая уехала с детьми в Россию от мужа-деспота, обвинили в похищении собственных детей.

Мать россиянки рассказала, что Богдана находится в помещении, где содержится 160 женщин. У многодетной мамы поднялась высокая температура, она сильно кашляла, но ей не оказали никакой медицинской помощи. Семья Осиповой отмечает, что здоровье Богданы сильно подорвано.

С лета 2019 года россиянка находится в федеральной тюрьме строгого режима Данбери, расположенной в штате Коннектикут. Власти штата рекомендовали жителям не выходить из дома в связи с угрозой заражения коронавирусом, - передает RT.

В мужском отделении тюрьмы двое заключённых уже находятся на карантине с подозрением на коронавирус.

В тюрьме резко ухудшились условия содержания: заключённые больше не могут пользоваться туалетной бумагой, начались перебои с водоснабжением, администрация предупредила о скором сокращении питания. В тюрьме уже отменили возможность для заключённых покупать еду и медикаменты. По словам матери Богданы Юлианы Филипюк, осуждённым не предоставляют маски, респираторы и дезинфицирующие средства.

Напомним, Осипова из-за домашнего насилия покинула США в 2014 году. Брайан Мобли добился в американском суде развода с россиянкой и решения о предоставлении опеки над их двумя общими детьми только ему. Суд в США предписал вернуть детей отцу.

Ранее власти некоторых штатов приняли решение о досрочном освобождении неопасных осуждённых. Заключённых уже отпускают в Калифорнии, Нью-Йорке, Техасе.

Посол РФ в США Анатолий Антонов обратил внимание на проблему оказания медицинских услуг находящимся в американских тюрьмах россиянам, призвав HRW откликнуться на призыв о помощи со стороны российских дипломатов.