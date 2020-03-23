Украинский канал заменил скандальный текст новости про заражение депутата коронавирусом

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23 марта 2020, 17:43 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

донбасское фото автора

Телеканал «24 Украина» спустя пару часов отредактировал текст новости, ставший скандалом. В нем заражение депутата Верховной Рады назвали хорошей новостью.

Украинские телевизионщики оскандалились на официальной facebook-страничке. Там было рассказано о том, что у одного из парламентариев диагностирован COVID-19.

«Уже у третьего депутата диагностировали коронавирус», — теперь написано в одной из публикаций: «На это раз представитель ОПЖЗ».

Изначально эта новость была названа хорошей. В первой редакции текст был таким: «А вот и хорошие новости. Наконец ОПЗЖ, знаем, вы рады. Кстати, это уже 3 депутат, заразившийся коронавирусом».

Первоначальный текст можно увидеть в истории правок. В исправленном варианте редактор, все равно, сумел вставить свои «пять копеек». Он перепутал буквы в названии партии. Речь идет о депутате партии «Оппозиционная платформа – За жизнь». Аббревиатуру ОПЗЖ в окончательной редакции новости телеканал перефразировал в ОПЖЗ.

Этот скандал уже очередной в политической копилке Украины. Официальный Киев уже начал эвакуировать украинцев за деньги. В нынешней ситуации украинцы и сами начали проявлять себя. Они уже начали бить друг друга за кашель в автобусе.