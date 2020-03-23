Украинцев будет эвакуировать Польша

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23 марта 2020, 16:46 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

встреча украинцев из Уханя на фейсбук-фото Владимира Зеленского

Застрявшие в Бразилии граждане Украины смогут вернуться через Варшаву. Польша эвакуирует украинцев из Африки, Латинской Америки и Южной Азии. Об этом сообщают украинские СМИ.

Возвращать домой украинцев будет польская авиакомпания. Вопрос уже согласован с официальной Варшавой.

«Уже решен вопрос, что 19 граждан Украины прилетят 25 марта из Рио-де-Жанейро в Варшаву польским самолетом», — заявил посол Польши на Украине Андрей Дещица: «Мы договариваемся, чтобы в тот же день спецрейсом они полетели в Киев».

Возвращаться своих граждан официальный Киев уже не в состоянии. Ранее сообщалось, что украинцы будут за свои деньги.