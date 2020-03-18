Украина эвакуирует своих граждан за деньги

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18 марта 2020, 17:33 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

встреча эвакуированных из Уханя украинцев на фейсбук-фото Владимира Зеленского

Застрявших в Европе украинцев бесплатно эвакуировать не будут. С таким заявлением выступил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Бесплатной эвакуации не будет. Украинцы могут рассчитывать только на билеты по льготной цене. Их продажу пообещала одна из авиакоманий. Официальный Киев сумел договориться только об этом.

«Совместно поработали МИД, Мининфраструктуры и авиакомпания SkyUp и нам удалось достичь договоренностей в развитие вчерашнего заявления президента Владимира Зеленского о создании модели вывоза украинцев с других стран самолетами, в том числе через специальные хабы, которые мы создали», — заявил Дмитрий Кулеба.

Льготные билеты будут продавать на сайте авиаперевозчика. Пока утвержден список из 17 крупнейших европейских городов. В дальнейшем он, обещается, будет расширен.

Коронавирус уже ударил по экономике. Украинские власти не справляются с пандемией.