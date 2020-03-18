Украина не справляется с коронавирусом

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18 марта 2020, 17:18 [ «Аргументы Недели» ]

Украинское правительство обратилось к представителям бизнеса с просьбой о помощи в борьбе с коронавирусом.



В Верховной Раде признали что нужно срочно отправить медикаменты и тесты для людей, проживающих на территории ДНР и ЛНР. Однако, как заметили сами чиновники, средств для предотвращения эпидемии не хватает и для подконтрольной территории.



Киев закрыл все авиасообщения, авто- и железнодорожные перевозки. Специальными рейсами возвращаются в страну десятки тысяч украинцев.

Власть также порекомендовала остановить работу метро и сократить наземный транспорт



По официальным данным, на Украине зарегистрировано лишь несколько случаев заражения опасной пневмонией. Однако реальное число заболевших может значительно отличаться от статистики.



Президент страны Владимир Зеленский через СМИ сообщил украинскому народу, что ситуация находится под контролем. На встрече с бизнесменами глава государства попросил помощи в закупке тестов и препаратов. Малоимущим обещана доставка продуктов и предметов первой необходимости.



Само правительство работает ограничено и только в экстренном формате. Если ситуация не изменится, то в стране будет введено чрезвычайное положение.



