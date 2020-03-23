В Минздраве Чехии предположили, что из-за коронавируса закрытие границ ЕС могут продлить на два года

Аргументы Недели → В мире 13+

23 марта 2020, 08:26 [ «Аргументы Недели» ]

pexels.com

Заместитель министра здравоохранения Чехии Роман Прымула считает, что закрытие границ стран Европейского союза может растянуться на два года. 17 марта страны ЕС закрыли свои границы с целью сдерживания распространения коронавируса COVID-19, - сообщает kp.ru.

Пока принято решение ограничить въезд в европейские страны на 30 дней с возможностью продления. В Чехии считают, что продлить запрет на въезд в европейскую зону, смогут "на долгие месяцы". Об этом замглавы Минздрава Чехии сказал в эфире телеканала Prima: "Закрытие границ и связанные с этим ограничения поездок по Европе может растянуться на предстоящие один-два года".

По его мнению, сначала в странах необходимо добиться снижения новых случаев заболевания, и это произойдет не раньше середины апреля. Прымула предлагает не торопиться с отменой ограничений, так как возможна вторая и последующие волны коронавируса.

Он добавил, что в Китае удалось за несколько месяцев сократить случаи заражения коронавирусом, но наблюдается рост ввозных случаев.

Китайский вирусолог предположил, сколько времени Европе придется бороться с коронавирусом. В России 23 марта вступило в силу ограничение авиасообщения со всеми странами мира из-за коронавируса.