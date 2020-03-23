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В Минздраве Чехии предположили, что из-за коронавируса закрытие границ ЕС могут продлить на два года

, 08:26 [ «Аргументы Недели» ]

В Минздраве Чехии предположили, что из-за коронавируса закрытие границ ЕС могут продлить на два года
pexels.com

Заместитель министра здравоохранения Чехии Роман Прымула считает, что закрытие границ стран Европейского союза может растянуться на два года.  17 марта страны ЕС закрыли свои границы с целью сдерживания  распространения коронавируса COVID-19, - сообщает kp.ru.

Пока принято решение ограничить въезд в европейские страны  на 30 дней  с  возможностью продления. В Чехии считают, что продлить запрет на въезд в европейскую зону, смогут "на долгие месяцы". Об этом замглавы Минздрава Чехии сказал в эфире телеканала Prima: "Закрытие границ и связанные с этим ограничения поездок по Европе может растянуться на предстоящие один-два года". 

По его мнению, сначала в странах необходимо добиться снижения новых случаев заболевания, и это произойдет не раньше середины апреля. Прымула предлагает не  торопиться с отменой ограничений, так как  возможна вторая и последующие волны коронавируса. 

Он добавил, что в Китае удалось за несколько месяцев сократить случаи заражения коронавирусом, но наблюдается рост ввозных случаев. 

Китайский вирусолог предположил, сколько времени Европе придется бороться с коронавирусом. В России 23 марта вступило в силу ограничение авиасообщения со всеми странами мира из-за коронавируса.

 

ИЧ

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В России 23 марта вступило в силу ограничение авиасообщения со всеми странами мира из-за коронавируса

В России 23 марта вступило в силу ограничение авиасообщения со всеми странами мира из-за коронавируса

В России в понедельник, 23 марта, вступило в силу ограничение авиасообщения со всеми странами мира из-за коронавируса COVID-19. Накануне Росавиация предупредила о том, что с 23 марта остаются рейсы между Москвой и столицами.

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