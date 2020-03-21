В Киеве полиция повязала лишних пассажиров в автобусе и положила их лицом в асфальт

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21 марта 2020, 19:07 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото: pixabay.com

Украинская полиция задержала пассажиров автобуса, которые отказались выходить из салона. Их было больше положенного.

Ограничения на количество пассажиров было введено в связи с коронавирусом. В Киеве проводятся профилактические мероприятия. Там закрыли метро. Кроме того, ввели ограничения на количество пассажиров в автобусе.

«Лишние пассажиры» не захотели выходить из салона, начали спорить и сопротивляться. Месье копам такое поведение не понравилось», — говорится в описании к видео. Там поясняется, что ситуация с задержанием «лишних» пассажиров была в Киеве.

На видео полицейские входят в салон автобуса. Спустя некоторое время они выволакивают на улицу пассажиров, и проводят жесткое задержание.

Это задержание выглядит угрожающим. Но так украинские полицейские ведут себя с законопослушными гражданами. С хулиганами украинские силовики предпочитают не связываться.