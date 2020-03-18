Запрет метро из-за коронавируса усугубил ситуацию в Киеве

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18 марта 2020, 15:52 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

встреча украинцев из Уханя на facebook-фото Владимира Зеленского

Запрет ездить на метро в Киеве оказался опрометчивым. Люди пересели на маршрутные такси. Этим только усилили толчею. Об этом рассказали украинские СМИ.

Запрет вступил в силу с 18 марта. Метро закрыли. В общественном транспорте ввели ограничения. Пассажиры должны быть в масках. В салоне не должно находиться больше 50 человек.

В реальности все эти ограничения вылились в транспортный коллапс. Метро действительно закрыли. Запрет на перевоз больше 50 пассажиров соблюдают только водители троллейбусов. Все остальные ограничения не работают.

Теперь в украинской столице маршрутки переполнены. Люди в них находятся без масок. Это усугубляет эпидемиологическую обстановку. Причем больший риск несет не коронавирус, а свиной грипп. На Украину обрушилась эпидемия этой болезни.