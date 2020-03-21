Появилось видео, как украинские полицейские боятся связываться с хулиганами

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21 марта 2020, 14:07 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

скриншот видео позора украинской полиции

Украинские СМИ опубликовали очередное видео, на котором полицейские боятся связываться с хулиганами. Они подходят к дерущимся, но никого не скручивают, а лишь спрашивают, что те делают.

На видео снята пьяная компания. Она гуртуется в подворотне. В этот момент останавливается патрульный автомобиль. Из него выходят двое полицейских.

«Вот, и контент к нам приехал», — комментирует происходящее один из участников компании.

Полицейские вальяжно подходят к молодежи. Оператор провожает их, удерживая в кадре. Тут выясняется причина интереса силовиков. Посреди дороги дерутся два парня.

Один из дерущихся наносит удар ногой в голову, его противник падает на асфальт. В этот момент полицейские и подошли.

«Граждане, не надо», — говорит один из патрульных. Он оттеснил победителя драки, а потом начал спрашивать, что происходит.

То, что происходит драка, украинский полицейский видел. Полицейские принялись что-то объяснять молодежи. Другой реакции у силовиков не было.

Подобные видео появляются регулярно. Украинская полиция часто попадает в ситуации, в которой ее сотрудники боятся ввязываться в потасовки. Особенно, когда речь идет об акциях националистов. Когда-то они напали на одного из журналистов, работающих на известного украинского блогера Анатолия Шария. Рядом стояли силовики. Они проигнорировали нападение.