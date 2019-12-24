В Киеве националисты толпой напали на журналиста Шария и облили его мочой

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24 декабря 2019, 21:30 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, ]

скриншот видео нападения

Толпа националистов набросилась на журналиста портала «Шарий.net». Им руководит известный на Украине оппозиционный блогер Анатолий Шарий. Инцидент произошел возле суда.

Нападение на корреспондента «Шарий.net» Дмитрия Кучера произошло у здания Апелляционного суда в Киеве. Около полусотни молодчиков окружила молодого парня и принялась ему угрожать.

«Меня только что окружили 50 человек, начали бить по ноге и угрожать расправой. В их числе был фигурант дела об убийстве Сергей Стерненко и его соратники. Все это снимали на видео», — процитировали украинские СМИ пострадавшего журналиста.

Пояснений даже не понадобилось. Все происходившее попало в объектив одного из присутствовавших. Дмитрия Кучера прижали к стене здания. Судя по одежде и манерам поведения это были националисты. У них были претензии к оппозиционному блогеру Анатолию Шарию, чей информационный портал и представлял Дмитрий Кучер.

Один из нападавших протянул журналисту бутылку с жидкостью желтого цвета и потребовал ее выпить. Позднее оказалось, что это моча. В какой-то момент владелец бутылки облил ее Дмитрия Кучера.

Дмитрий Кучер пытался звать на помощь. Рядом стоял полиция и спецназ. Никто из силовиков не отреагировал.

Произошедшее можно назвать личным позором для Владимира Зеленского. Он публично опровергал подобные проявления на саммите «нормандской четверки». Даже пригласил телеведущего Владимира Соловьева с предложением «ручками, ножками, глазками походить и посмотреть, что происходит в Киеве».

«Ручками, ножками, глазками» Дмитрий Кучер походил возле Апелляционного суда Киева. Там на него и произошло нападение националистов.