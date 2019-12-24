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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

В Киеве националисты толпой напали на журналиста Шария и облили его мочой

, 21:30 [ «Аргументы Недели», , ]

В Киеве националисты толпой напали на журналиста Шария и облили его мочой
скриншот видео нападения

Толпа националистов набросилась на журналиста портала «Шарий.net». Им руководит известный на Украине оппозиционный блогер Анатолий Шарий. Инцидент произошел возле суда.

Нападение на корреспондента «Шарий.net» Дмитрия Кучера произошло у здания Апелляционного суда в Киеве. Около полусотни молодчиков окружила молодого парня и принялась ему угрожать.

«Меня только что окружили 50 человек, начали бить по ноге и угрожать расправой. В их числе был фигурант дела об убийстве Сергей Стерненко и его соратники. Все это снимали на видео», — процитировали украинские СМИ пострадавшего журналиста.

Пояснений даже не понадобилось. Все происходившее попало в объектив одного из присутствовавших. Дмитрия Кучера прижали к стене здания. Судя по одежде и манерам поведения это были националисты. У них были претензии к оппозиционному блогеру Анатолию Шарию, чей информационный портал и представлял Дмитрий Кучер.

Один из нападавших протянул журналисту бутылку с жидкостью желтого цвета и потребовал ее выпить. Позднее оказалось, что это моча. В какой-то момент владелец бутылки облил ее Дмитрия Кучера.

Дмитрий Кучер пытался звать на помощь. Рядом стоял полиция и спецназ. Никто из силовиков не отреагировал.

Произошедшее можно назвать личным позором для Владимира Зеленского. Он публично опровергал подобные проявления на саммите «нормандской четверки». Даже пригласил телеведущего Владимира Соловьева с предложением «ручками, ножками, глазками походить и посмотреть, что происходит в Киеве».

«Ручками, ножками, глазками» Дмитрий Кучер походил возле Апелляционного суда Киева. Там на него и произошло нападение националистов.

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