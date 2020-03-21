Эрдоган похлопал в ладоши медикам, спасающим от коронавируса

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21 марта 2020, 12:12 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: youtube

Эрдоган аплодирует медикам на скриншоте youtube-видео

Президент Турции поддержал врачей. Он приветствовал аплодисментами медиков, которые сражаются с коронавирусом.

Эта акция в Турции идет уже второй день. В девять вечера люди выходят на балконы и аплодируют врачам. Вот, в этой акции и решил принять участие Реджеп Эрдоган.

«Приветствую от своего имени, от имени своей семьи и турецкого народа всех медицинских сотрудников, самоотверженных и преданных героев, которые противостоят всем трудностям и невзгодам. Приветствую и аплодирую», — заявил турецкий лидер.

Как и в другие страны мира, коронавирус проник в Турцию. Там уже скончались девять человек. Медики диагностировали COVID-19 у 670 пациентов.

Эта опаснейшая болезнь уже превратилась в глобальную пандемию. Устойчивого лекарства от него еще не найдено. Хотя медики уже нашли средства, которые способны справиться с коронавирусом. В Италии врачи сумели вылечить пациентов лекарством от артрита.