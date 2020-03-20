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В Польше объявлен режим эпидемии

, 21:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Польше объявлен режим эпидемии
градусник, pixabay.com
В Польше объявлен режим эпидемии в связи с коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию в рамках брифинга в Варшаве в пятницу, 20 марта, предоставил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.
 
Ранее на территории Польши действовал режим эпидемиологической опасности. 
 
Моравецкий призвал граждан страны в ближашие недели – до пасхальных праздников – соблюдать дисциплину и меры предосторожности. 
 
К настоящему моменту в Польше коронавирус нового типа подтвержден у 411 человек, скончались шестеро граждан.
ЕТ

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